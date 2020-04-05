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Наполи нацелился на звезду Барселоны

Наполи нацелился на звезду Барселоны
09:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Юный талант Барселоны Хуниор Фирпо может перебраться в Италию.

Наполи хочет подписать защитника Барселоны Хуниора Фирпо. Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли сделал запрос по трансферу испанца, каталонцы ответили, что игрок может уйти.

В ближайшие недели Наполи сделает предложение о переходе Фирпо. Неаполитанцы намерены арендовать защитника, но Барселона хочет продать Хуниора. Сине-гранатовые готовы отпустить игрока за 20 миллионов евро, даже если платеж нужно будут отложить.

Ранее сообщалось, что Барселона уже нашла замену Фирпо. Сине-гранатовые ведут переговоры с защитником ПСЖ Левеном Курзава.

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Фирпо перешел в Барселону в прошлом году из Бетиса, подписав с каталонцами пятилетний контракт. В нынешнем сезоне Хуниор провел 17 матчей за каталонцев, отличившись голом и результативной передачей.

Чемпионат Испании приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. На перерыв Барселона ушла на первом месте, опережая Реал на два очка.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Хуниор Фирпо.
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