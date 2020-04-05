Атлетико проявляет интерес к голкиперу сборной Португалии

Новости спорта:Жозе Са может стать заменой резервиста Яна Облака.

Голкипер Олимпиакоса Жозе Са попал в сферу интересов Атлетико. Матрасники рассматривают португальца в качестве замены Антонио Адану, который может покинуть клуб.

Контракт 32-летнего Адана с Атлетико истекает в июле нынешнего года. Если испанец не продлит соглашение, то мадридскому клубу придется искать нового голкипера. Напомним, что первый номер Матрасников — словенец Ян Облак.

Са проводит отличный сезон в Олимпиакосе. 27-летний португалец сыграл в 41 матче за клуб из Греции, пропустив 27 голов.

Атлетико идет на шестой позиции Ла Лиги. Олимпиакос занимает первое место в Суперлиге. Чемпионаты Испании и Греции приостановлены из-за пандемии коронавируса.