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Атлетико проявляет интерес к голкиперу сборной Португалии

Атлетико проявляет интерес к голкиперу сборной Португалии
09:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Жозе Са может стать заменой резервиста Яна Облака.

Голкипер Олимпиакоса Жозе Са попал в сферу интересов Атлетико. Матрасники рассматривают португальца в качестве замены Антонио Адану, который может покинуть клуб.

Контракт 32-летнего Адана с Атлетико истекает в июле нынешнего года. Если испанец не продлит соглашение, то мадридскому клубу придется искать нового голкипера. Напомним, что первый номер Матрасников — словенец Ян Облак.

Са проводит отличный сезон в Олимпиакосе. 27-летний португалец сыграл в 41 матче за клуб из Греции, пропустив 27 голов.

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Атлетико идет на шестой позиции Ла Лиги. Олимпиакос занимает первое место в Суперлиге. Чемпионаты Испании и Греции приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Жозе Са.
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