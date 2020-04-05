Звезда МЮ может стать одноклубником Ярмоленко

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10:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Чилийский футболист Алексис Санчес может перебраться в Вест Хэм.

Нападающий Манчестер Юнайтед, ныне выступающий за миланский Интер на правах аренды, Алексис Санчес может перебраться в Вест Хэм. Об этом сообщает FCInterNews.

По информации источника, боссы "хаммерс" уже сделали заманчивое предложение "красным дьяволам" по покупке футболиста.

Однако ранее главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер заявлял, что видит Санчеса в команде на следующий сезон и хочет перезагрузить его карьеру.

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Стоит отметить, что Алексис получает в Юнайтед самую высокую зарплату, которая составляет 450 тысяч фунтов в неделю, плюс прописные бонусы (25,5 миллиона фунтов в год).

В текущем сезоне Санчес провел за Интер 15 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.

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ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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