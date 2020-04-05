Севилья готова приютить экс-звезду Баварии и Ливерпуля

Новости спорта:Севилья готова предложить полноценный контракт Джердану Шачири

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шачири заинтересовал представителей Севильи, рассматривающих вариант с приобретением швейцарца.

В данный момент Андалусийцы готовят предложение Ливерпулю о переходе Шачири и намереваются предоставить 28-летнему игроку многолетний контракт.

Ливерпуль, в свою очередь, не намерен отпускать швейцарца менее, чем за 30 миллионов евро. В его услугах также заинтересованы в Роме и московском ЦСКА.

Нынешний контракт Шачири с Мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. Он перебрался на Энфилд летом 2018 года из Сток Сити.

До этого швейцарец не играл в Испании, выступая за пределами АПЛ за Базель, Баварию и Интер.

В текущем сезоне АПЛ на счету полузащитника 6 матчей, в которых он забил один гол. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса на фоне тотального доминирования Ливерпуля — до чемпионства осталось две победы.