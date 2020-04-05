Наставник сборной Англии согласился урезать зарплату

Новости спорта:Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт отказался от 30 % заработной платы.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пойдет на сокращение своей зарплаты на 30%. Футбольная ассоциация страны объявит об этом решении на следующей неделе.

"Финансовые последствия из-за пандемии коронавируса пока не известны, но как некоммерческая организация мы хотим заверить, что примем определенные меры, чтобы поддержать как организацию в целом, так и своих сотрудников. Мы сделаем заявление о своих решениях позже", – заявил официальный представитель FA.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года и третье место в Лиге наций 2019 года.

Напомним, руководство АПЛ должно было обсудить с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) возможное урезание зарплаты игроков на 30 процентов.

Ранее Премьер-лига объявила, что чемпионат не сможет быть возобновлен в начале мая, и бессрочно отложила дату возобновления матчей.