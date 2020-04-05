Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Коби Брайант введен в Зал славы НБА
Коби Брайант введен в Зал славы НБА
Клуб АПЛ близок к банкротству
Клуб АПЛ близок к банкротству

Суркис: Чемпионат нужно доиграть

Суркис: Чемпионат нужно доиграть
13:08 Сегодня Телеграф ФК Динамо Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Президент Динамо уверяет, что игроки очень соскучились по футболу.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что нынешний розыгрыш украинской Премьер-лиги нельзя завершать на том этапе, на котором он находится.

"Я считаю, что в таком формате, в котором приостановлен чемпионат, он обязан быть доигран. В любое время. Как должно было быть: состоялся телефонный разговор между УАФ и УЕФА. Наша федерация представляет украинский футбол. Дайте отчет, о чем вы говорили. Если вы боитесь заразиться по телефону, дайте отчет. Мы посоветуемся".

"Я не отстаиваю свою позицию, как единственную правильную, но есть определенная логика. Мы сыграли первый этап, должны перераспределиться на шестерки. Если бы все клубы проголосовали, что 7 и 8 место борется за еврокубки, нужно было бы провести всего четыре игры. А так нужно доигрывать все 9 туров, плюс эти матчи. А мне говорят, что если бы этот тур не провели, может, мы бы потом не успели. Это смешно".

Ушла эпоха: почему Худжамов покинул Мариуполь

"Поверьте мне, сегодня футболисты так соскучились по игре, что готовы играть через два дня на третий, даже не через три на четвертый, а через два на третий. Чтобы закончить чемпионат и было все честно: вот Шахтер выиграл чемпионат, вопросов нет. Если бы так было, я бы первым сказал, что Шахтер — заслуженный чемпион. И мы бы на этом остановились: сыграно 22 тура, Шахтер — чемпион, Динамо — второе, Заря — третья, Десна — четвертая, Александрия — пятая. Днепр и Мариуполь играют переходные матчи. А сейчас как это нужно понимать? Сегодня Карпаты понимают, что у них всего 14 очков, а играть 9 туров", — цитирует Суркиса официальный сайт киевлян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
02 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
03 Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
04 Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
05 Ушла эпоха: почему Худжамов покинул Мариуполь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь