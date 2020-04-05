Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде

Руководство Милана готово существенно увеличить бюджет под Рангника

Руководство Милана готово существенно увеличить бюджет под Рангника
14:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Милан готов потратить на трансферы 75 млн евро, если клуб возглавит Ральф Рангник

Немецкий тренер Ральф Рангник все еще может возглавить Милан, с ним обсуждают детали бюджета клуба на следующий сезон.

Американская компания Elliott Management Corporation готова выделить 75 миллионов евро для покупки новых игроков, если Рангник будет работать в Милане.

Также сообщалось, что еще одним кандидатом для смены Пиоли на тренерском посту Милана является Лучано Спаллетти.

"Он всегда побеждает": Робиньо вспомнил, как Ибрагимович нокаутировал Гаттузо

Рангник ранее работал в ряде немецких клубов: Штутгарт, Ганновер 96, Шальке, Хоффенхайм и РБ Лейпциг. Из-за недовольства вокруг обсуждений кандидатуры Рангника на фоне работы в команде Пиоли был уволен с поста директора клуба Звонимир Бобан.

В данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Ральф Рангник, РБ Лейпциг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
02 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
03 Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
04 Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
05 Ушла эпоха: почему Худжамов покинул Мариуполь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь