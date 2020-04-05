Руководство Милана готово существенно увеличить бюджет под Рангника

Новости спорта:Милан готов потратить на трансферы 75 млн евро, если клуб возглавит Ральф Рангник

Немецкий тренер Ральф Рангник все еще может возглавить Милан, с ним обсуждают детали бюджета клуба на следующий сезон.

Американская компания Elliott Management Corporation готова выделить 75 миллионов евро для покупки новых игроков, если Рангник будет работать в Милане.

Также сообщалось, что еще одним кандидатом для смены Пиоли на тренерском посту Милана является Лучано Спаллетти.

Рангник ранее работал в ряде немецких клубов: Штутгарт, Ганновер 96, Шальке, Хоффенхайм и РБ Лейпциг. Из-за недовольства вокруг обсуждений кандидатуры Рангника на фоне работы в команде Пиоли был уволен с поста директора клуба Звонимир Бобан.

В данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.