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Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции

Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции
14:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Николай Морозюк, который принадлежит киевскому Динамо, сравнил чемпионаты Турции и Украины.

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк, который принадлежит киевскому Динамо, сравнил чемпионаты Турции и Украины.

"За полтора года, которые я тут, он не сильно изменился. У нас есть Динамо и Шахтер. Тут Галатсарай и Фенербахче. Думаю, Шахтер боролся бы за чемпионство, и выиграл чемпионат, но не так легко, как в Украине.

В Турции и в Украине команды играют в очень разный футбол, хотя на сборах турецким командам никогда не было просто против украинцев.

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К чему сложнее всего привыкнуть? У меня здесь нет проблем. Адаптация прошла хорошо. Поначалу были бешенные эмоции, но потом было и эмоциональное опустошение. Депрессию переборол и привык.

Самое сложное в Турции это, конечно, язык. Некоторые 10 лет тут живут и не могут его выучить. Но мне проще тут, чем в Украине. В городе узнают, турки очень гостепримные, хорошее отношение к украинцам", - рассказал Николай.

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Футбол, Николай Морозюк, Новости футбола, Чемпионат Турции по футболу.
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