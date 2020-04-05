Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции

Новости спорта:Николай Морозюк, который принадлежит киевскому Динамо, сравнил чемпионаты Турции и Украины.

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк, который принадлежит киевскому Динамо, сравнил чемпионаты Турции и Украины.

"За полтора года, которые я тут, он не сильно изменился. У нас есть Динамо и Шахтер. Тут Галатсарай и Фенербахче. Думаю, Шахтер боролся бы за чемпионство, и выиграл чемпионат, но не так легко, как в Украине.

В Турции и в Украине команды играют в очень разный футбол, хотя на сборах турецким командам никогда не было просто против украинцев.

К чему сложнее всего привыкнуть? У меня здесь нет проблем. Адаптация прошла хорошо. Поначалу были бешенные эмоции, но потом было и эмоциональное опустошение. Депрессию переборол и привык.

Самое сложное в Турции это, конечно, язык. Некоторые 10 лет тут живут и не могут его выучить. Но мне проще тут, чем в Украине. В городе узнают, турки очень гостепримные, хорошее отношение к украинцам", - рассказал Николай.