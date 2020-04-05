Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде

Руни: Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Руни: Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?
15:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уэйн Руни прокомментировал снижение зарплат игрокам из-за пандемии коронавируса.

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать врачей и медсестёр или купить необходимое оборудование для больниц, я бы с гордостью это сделал. Но ровно до тех пор, пока знаю, куда идут средства. Я в состоянии оказать материальную помощь. Но далеко не все футболисты находятся в одинаковом положении. И внезапно абсолютно всех игроков просят отказаться от 30% зарплаты. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

События последних дней — это позор. Например, министр здравоохранения сказал, что игрокам АПЛ следует снизить зарплату, хотя должен был донести до нации последние сведения о самом крупном кризисе в нашей жизни. Почему зарплата футболистов вообще была у него в голове? Неужели он отчаянно пытался отвлечь внимание от ситуации с пандемией в стране?

Ещё мне показалось странным, что решение о сокращении зарплат было обнародовано, хотя должно было остаться за закрытыми дверями. Почему? Такое чувство, что футболистов хотят пристыдить, загнать в угол. Мы лёгкие мишени.

Руни сравнил футболистов в Англии с морскими свинками

Большим клубам не требуется снижать зарплаты игрокам. Если вы утверждаете, что подобные меры необходимы „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“, чтобы выжить, тогда футбол находится в гораздо худшем положении, чем мы можем себе представить", — приводит слова Руни The Sunday Times.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни, Коронавирус, ФК Дерби Каунти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
02 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
03 Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
04 Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
05 Ушла эпоха: почему Худжамов покинул Мариуполь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь