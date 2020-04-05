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Караваев: Никаких намеков или разговоров о сокращении зарплаты в Динамо не было

Караваев: Никаких намеков или разговоров о сокращении зарплаты в Динамо не было
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Динамо" продолжает платить полноценную зарплату футболистам на фоне нарастающей финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев заявил, что в клубе не говорили о сокращении выплат, сообщает Youtube-канал Трендец.

"На данный момент никаких намеков или разговоров о сокращении зарплаты не было. Нам выплатили все в полном объеме. Возможно в дальнейшем нам скажут, через месяц-два, что пошли на такие шаги. Но пока ничего такого не говорили. Но "Динамо" примет решение в пользу и клуба, и футболистов. Все найдут общее решение", - заявил Караваев.

Многие европейские клубы пошли на сокращение зарплаты для игроков, тренеров и руководства на фоне нарастающей финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Александр Караваев сыграл за "Динамо" 29 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Караваев поведал подробности своего перехода в Динамо

Напомним, руководство УПЛ планирует доиграть этот чемпионат и не рассматривает вариант его досрочного завершения.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Александр Караваев.
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