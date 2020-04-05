Лидер Интера близок к переходу в Барселону

Новости спорта:Удержать Лаутаро Мартинеса в ближайшее трансферное окно будет очень тяжело.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес готов покинуть Италию в конце нынешнего сезона, он не может договориться с нерадзурри о новом контракте.

Руководство миланцев начинает понимать, что игрока будет тяжело удержать на фоне интереса Барселоны и желания аргентинца пойти на повышение в каталонский клуб.

Удержать Лаутаро Мартинеса в своих рядах Интеру не удалось даже после того, как зимой ему предложили 4 миллиона евро зарплаты — вдвое больше нынешней суммы.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб после перехода аргентинца готов платить ему 10 миллионов евро за сезон. Клаусура игрока — 111 миллионов евро.

Лаутаро Мартинес в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах за Интер, забив 16 голов и сделав 4 результативные передачи. Он перешел в миланский клуб летом 2018 года из аргентинского Расинга.

Чемпионаты Испании и Италии в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.