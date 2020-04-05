Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде

"Моуринью обманул Фреда": появились новые подробности трансфера бразильца из Шахтера в МЮ

"Моуринью обманул Фреда": появились новые подробности трансфера бразильца из Шахтера в МЮ
16:10 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бразильский полузащитник Фред, который летом 2018 года сменил "Шахтер" на "Манчестер Юнайтед", перебирался в Англию под гарантии получения места в основном составе "красных дьяволов".

Согласно появившейся информации от журналиста Bleacher Report Маркуса Алвеса, во время переговоров о трансфере Фреда тогдашний менеджер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью несколько раз отправлял футболисту сообщения о том, что видит его среди ключевых исполнителей команды, гарантируя место в составе наряду с Полем Погба и Неманьей Матичем.

Однако после перехода Фреда Моуринью почему-то изменил свою позицию и перестал доверять Фреду, а незадолго до своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года сообщил бразильцу, что дни того в команде сочтены.

Интересно, что впоследствии в ряде источников не раз появлялась информация о якобы изначальном нежелании Моуринью видеть Фреда в "Манчестер Юнайтед", хотя нынешние данные указывают на том, что португалец, наоборот, принимал активное участие в этом трансфере и переманивании бразильца из-под носа "Манчестер Сити".

Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции

Напомним, в настоящий момент Жозе Моуринью работает главным тренером "Тоттенхэма", а Фред в текущем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 39 матчей, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Фред.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
02 Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
03 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
04 Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
05 Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь