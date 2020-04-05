"Моуринью обманул Фреда": появились новые подробности трансфера бразильца из Шахтера в МЮ

Новости спорта:Бразильский полузащитник Фред, который летом 2018 года сменил "Шахтер" на "Манчестер Юнайтед", перебирался в Англию под гарантии получения места в основном составе "красных дьяволов".

Согласно появившейся информации от журналиста Bleacher Report Маркуса Алвеса, во время переговоров о трансфере Фреда тогдашний менеджер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью несколько раз отправлял футболисту сообщения о том, что видит его среди ключевых исполнителей команды, гарантируя место в составе наряду с Полем Погба и Неманьей Матичем.

Однако после перехода Фреда Моуринью почему-то изменил свою позицию и перестал доверять Фреду, а незадолго до своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года сообщил бразильцу, что дни того в команде сочтены.

Интересно, что впоследствии в ряде источников не раз появлялась информация о якобы изначальном нежелании Моуринью видеть Фреда в "Манчестер Юнайтед", хотя нынешние данные указывают на том, что португалец, наоборот, принимал активное участие в этом трансфере и переманивании бразильца из-под носа "Манчестер Сити".

Напомним, в настоящий момент Жозе Моуринью работает главным тренером "Тоттенхэма", а Фред в текущем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 39 матчей, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами.