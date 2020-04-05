Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде

Динамо продлило карантин

Динамо продлило карантин
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Киевляне останутся без командных тренировок еще две недели.

Киевское "Динамо" на официальном сайте сообщило о продлении карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, до 24 апреля. Именно до этого дня действует срок чрезвычайной ситуации в стране.

Футболисты всех команд "Динамо" и в дальнейшем ddрядке по заранее утвержденной программе.

На вынужденный перерыв "Динамо" ушло в статусе третьей команды чемпионата Украины. Киевляне уступают вторую позицию "Заре" по результатам личных встреч.

Солидные деньги: Вацко поведал, сколько Хоффенхайм предлагал Динамо за Цыганкова

Напомним, с завтрашнего дня в Киеве, как и в других городах Украины, вступает в силу запрет на посещение лесопарковых зон, скверов и других общественных мест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
02 Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
03 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
04 Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
05 Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь