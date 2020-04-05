Динамо продлило карантин

Новости спорта:Киевляне останутся без командных тренировок еще две недели.

Киевское "Динамо" на официальном сайте сообщило о продлении карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, до 24 апреля. Именно до этого дня действует срок чрезвычайной ситуации в стране.

Футболисты всех команд "Динамо" и в дальнейшем ddрядке по заранее утвержденной программе.

На вынужденный перерыв "Динамо" ушло в статусе третьей команды чемпионата Украины. Киевляне уступают вторую позицию "Заре" по результатам личных встреч.

Напомним, с завтрашнего дня в Киеве, как и в других городах Украины, вступает в силу запрет на посещение лесопарковых зон, скверов и других общественных мест.