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Все клубы Бундеслиги согласны доиграть сезон

Все клубы Бундеслиги согласны доиграть сезон
19:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Чемпионат Германии по футболу могут возобновить после 30 июня.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменнигге заявил, что все клубы готовы к возобновлению сезона в чемпионате Германии, сообщает AS.

"Немецкая футбольная лига контролирует ситуацию. Президент лиги проводит образцовую работу. Все происходит гармонично и солидарно. В это непростое время важно, чтобы сильные поддерживали слабых. Мы стараемся помогать маленьким клубам. В Германии все клубы согласны доиграть сезон, даже если это произойдет после 30 июня", - заявил Румменигге.

Напомним, УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям все-таки завершить чемпионаты.

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УЕФА предоставил время до 3 августа для завершения сезона в национальных чемпионатах.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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