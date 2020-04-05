Все клубы Бундеслиги согласны доиграть сезон

Новости спорта:Чемпионат Германии по футболу могут возобновить после 30 июня.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменнигге заявил, что все клубы готовы к возобновлению сезона в чемпионате Германии, сообщает AS.

"Немецкая футбольная лига контролирует ситуацию. Президент лиги проводит образцовую работу. Все происходит гармонично и солидарно. В это непростое время важно, чтобы сильные поддерживали слабых. Мы стараемся помогать маленьким клубам. В Германии все клубы согласны доиграть сезон, даже если это произойдет после 30 июня", - заявил Румменигге.

Напомним, УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям все-таки завершить чемпионаты.

УЕФА предоставил время до 3 августа для завершения сезона в национальных чемпионатах.