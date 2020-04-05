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Фонсека: Я был счастлив, когда мой агент рассказал о предложении Ромы

Фонсека: Я был счастлив, когда мой агент рассказал о предложении Ромы
20:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:

Экс-наставнику Шахтера Паулу Фонсека достаточно комфортно в нынешней команде.

"Вероятно, мы сможем играть в июне, но это идеальный взгляд на вещи. Мне кажется, что Италия – это большой вызов для тренера, особенно для иностранца. Я был счастлив, когда мой агент рассказал о предложении Ромы".

"Будучи тренером Шахтера, я играл против Ромы в Лиге чемпионов. Я чувствовал уровень поддержки болельщиков на Олимпико. У меня были более выгодные финансовые предложения, но я хотел бросить вызов себе, и сейчас понимаю, что сделал правильный выбор".

"Рома – большой клуб. Я чувствую поддержку и понимание поклонников, даже когда у нас был сложный период. Они страстные. Я всегда мечтал возглавить такой европейский клуб как Рома"

"Я влюблен в этот клуб и не променяю этот опыт ни на какой другой", — приводит слова Паулу Фонсеки Football Italia.

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Напомним, что с 2016 по 2019 год Фонсека тренировал Шахтер.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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