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Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом

Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
21:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини сдали очередной тест на коронавирус и поведали о его результате.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини всё ещё заражены коронавирусом, который впервые у них был обнаружен 21 марта.

Несколько дней назад анализы Дибалы и его возлюбленной на коронавирус оказались отрицательными, однако новое тестирование дало положительный результат. Теперь они снова вынуждены изолироваться в своём доме.

"21 марта мы прошли первый тест, и он был положительным. Три дня назад мы снова сдали анализы, которые оказались отрицательными. Мы прошли и третье тестирование — оно дало положительный результат. У нас всё ещё есть коронавирус. Не знаю, как это работает и почему сначала анализы показали одно, а потом другое", — приводит слова Орианы Mundo Deportivo.

Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини/Фото: Инстаграм paulodybala

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Сабатини считает, что она и Пауло заразились после того, как коронавирус обнаружили у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, но с тех пор прошло уже больше 15 дней.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Пауло Дибала.
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