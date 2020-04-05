Роналду хочет вернуться в Реал

Новости спорта:Португалец Криштиану Роналду планирует перебраться в Испанию уже этим летом.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду хочет сменить клубную прописку. Об этом сообщает CalcioMercato.

По информации источника, португальский форвард недоволен своим положением в Ювентусе. В связи с этим он готов рассмотреть возможность возвращения в мадридский Реал.

Отмечается, что Криштиану не хочет ждать и планирует вернуться в Испанию уже этим летом.

Напомним, Роналду перешел в туринский клуб из Реала летом 2018 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 32 матча за Ювентус во всех турнирах, забив 25 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду обогнал Лионеля Месси в голосовании за лучшего игрока в истории.