Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси

Новости спорта:Бразилец Виллиан не договорился с руководством "синих" о продлении контракта.

Полузащитник Челси Виллиан признался, что может покинуть лондонский клуб этим летом.

"Все знают, что срок действия моего контракта с Челси истекает через несколько месяцев, а с его продлением возникли трудности. Челси предлагал мне контракт на два года, а я настаивал на трехлетнем соглашении. Из-за этого нам сложно договориться.

Сейчас все переговоры прекратились. Я не знаю, что произойдет дальше. Но я готов вести переговоры с другими командами", - цитирует Виллиана Mundo Deportivo.

Напомним, что 31-летний бразилец выступает за Челси с 2013 года. В текущем сезоне Виллиан забил семь мячей и отдал шесть голевых передач в 37 матчах.