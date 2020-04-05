Подсчитаны убытки клубов АПЛ в случае отмены сезона

Новости спорта:Футболисты АПЛ могут уменьшить убытки клубов, если пойдут на снижение зарплаты.

Футболистам английской премьер-лиги (АПЛ) сообщили, что клубы могут потерять 1,137 миллиарда фунтов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Некоторые английские клубы пытаются убедить игроков пойти на 30% снижение зарплаты или отсрочку по ее выплате, сообщает издание The Telegraph.

АПЛ сообщила игрокам, что организация потеряет около 762 миллионов фунтов из-за отсутствия трансляций, если сезон не доиграют. 200 миллионов фунтов АПЛ потеряет на продаже билетов. Еще 175 миллионов клубы потеряют на спонсорских контрактах.

Также на собрании клубы сообщили представителям игроков, зарплата футболистов составляет около половины всех расходов клуба. Если игроки согласятся на снижение зарплаты или отсрочку, то клубы получат около 570 миллионов фунтов, что покроет почти половину общих потерь. Игроки согласились рассмотреть предложение.

Напомним, АПЛ сообщила, что чемпионат не возобновят в начале мая.