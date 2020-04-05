Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Строумэн стал чемпионом WWE
Строумэн стал чемпионом WWE

Подсчитаны убытки клубов АПЛ в случае отмены сезона

Подсчитаны убытки клубов АПЛ в случае отмены сезона
21:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Футболисты АПЛ могут уменьшить убытки клубов, если пойдут на снижение зарплаты.

Футболистам английской премьер-лиги (АПЛ) сообщили, что клубы могут потерять 1,137 миллиарда фунтов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Некоторые английские клубы пытаются убедить игроков пойти на 30% снижение зарплаты или отсрочку по ее выплате, сообщает издание The Telegraph.

АПЛ сообщила игрокам, что организация потеряет около 762 миллионов фунтов из-за отсутствия трансляций, если сезон не доиграют. 200 миллионов фунтов АПЛ потеряет на продаже билетов. Еще 175 миллионов клубы потеряют на спонсорских контрактах.

Также на собрании клубы сообщили представителям игроков, зарплата футболистов составляет около половины всех расходов клуба. Если игроки согласятся на снижение зарплаты или отсрочку, то клубы получат около 570 миллионов фунтов, что покроет почти половину общих потерь. Игроки согласились рассмотреть предложение.

Динамо продлило карантин

Напомним, АПЛ сообщила, что чемпионат не возобновят в начале мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
02 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
03 Экс-чемпион мира по боксу заговорил о мировом заговоре
04 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
05 Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь