Шевченко рассказал об отборе на ЧМ-1998

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил квалификационный раунд ЧМ-1998.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил период выступлений команды в отборочном турнире ЧМ-1998:

"Памятными были матчи с Германией. В гостях у нас, конечно, оказалось не так много шансов, и мы уступили в Бремене со счетом 0:2. Но в Киеве был хороший поединок – и по игре, и по моментам. Для нас это было сродни тесту на прочность. После этого поединка все поняли, что сборная Украины может играть против таких соперников. Мы это тогда сами почувствовали. Да, у нас было много контратак, на это делалась ставка. Но когда ты действуешь в два нападающих, такая тактика весьма эффективна. Мне она позволяла использовать свои сильные качества – на скорости вскрывать пространство на чужой половине поля, брать игру на себя.

Обидной была осечка в домашнем матче с Арменией. Мы повели в счете, продолжали создавать моменты, у соперника хорошо играл вратарь. Все шло к победе, но в конце матча противник наказал нас за ошибку – 1:1. Помню, и тогда, и на выезде я забил армянам с ближней штанги. Не скажу, что именно таким было требование тренера, просто динамика игры диктовала такие условия. Плюс у нас было два нападающих. К игре на опережение мы были всегда готовы и этим умело пользовались – первый форвард постоянно шел на ближнюю штангу. Впрочем, не потеря очков и не забитые голы стали для меня самыми главными воспоминаниями в противостоянии со сборной Армении в 1997 году. Дело в том, что в Ереване я получил желтую карточку, которая не позволила мне сыграть в первом матче плей-офф с хорватами. Пожалуй, это был самый обидный горчичник в моей карьере! Вообще незначительный фол. При счете 2:0 в нашу пользу. Минут за 10 до финального свистка. Арбитр мог бы и не давать ту карточку.

В соперники по плей-офф жребий определил хорватов. Мне было очень обидно, потому что я понимал, что в Загребе эта сборная точно будет атаковать, у нас появятся зоны, и мы сможем создавать моменты. Так, по сути, и вышло. Смотрел трансляцию матча по телевизору, ребята играли хорошо, просто не хватило выездного гола (0:2). Тогда динамовцы Киева были, что называется, на ходу – игра в Хорватии проходила аккурат между памятными матчами с Барселоной в Лиге чемпионов. Впрочем, в ответном поединке мы доказали, что можем обыгрывать хорватов. Конечно, эта игра в первую очередь вспоминается грубейшей ошибкой арбитров, которые ошибочно отменили взятие ворот гостей при счете 1:0.

Я хорошо помню, как мы начали этот поединок. В первые 30 минут мы зажали Хорватию у ворот, полностью переиграли! Уже в самом дебюте я пробил головой, потом удачно сыграл на добивании после выстрела Юрия Калитвинцева, затем пробил сам, а первым на мяче оказался Виталий Косовский. Но этот гол судья не засчитал – вот где VAR точно не помешал бы (улыбается). Кажется, все это произошло за каких-то семь минут. Мы прилично нагнетали обстановку у ворот сборной Хорватии. Спустя годы мой партнер по Милану Звонимир Бобан признался, что они были просто в шоке. Знали, что у нас хорошая команда, но все равно не ожидали такого футбола. Жаль, что этот отмененный гол немного сбил динамику нашей игры, а потом, перед перерывом, Ален Бокшич, не без помощи рикошета, по сути, снял все вопросы относительно исхода нашего противостояния.

Можно долго спорить о том, как бы пошла игра, если бы счет стал 2:0. Как и о том, чего бы добилась эта сборная в 1998 году на чемпионате мира во Франции. Да, нам было очень обидно, у нас была хорошая команда, но мы старались реально смотреть на ситуацию. Воспринимали жизнь такой, какая она есть, ставили новые цели и, много работая, постепенно к ним шли. В том отборочном цикле сборная Украины опередила Португалию, достойно выглядела на фоне Германии, переигрывала Хорватию. Мы почувствовали вкус большого футбола".