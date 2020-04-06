Милан нашел звездную альтернативу Ибрагимовичу

Новости спорта:Аргентинский форвард в конце сезона покинет ПСЖ и вернется в Италию.

"Милан" заинтересован в услугах нападающего "Интера" Мауро Икарди. В этом сезоне аргентинец играет в ПСЖ на правах аренды.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент форвард выступает за ПСЖ на правах аренды, но хочет вернуться в Италию по окончании сезона. Парижане имеют право на выкуп игрока за 70 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с "Интером" действует до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" ведет переговоры с "Интером" о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован "Реал".