Милан нашел звездную альтернативу Ибрагимовичу

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08:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Аргентинский форвард в конце сезона покинет ПСЖ и вернется в Италию.

"Милан" заинтересован в услугах нападающего "Интера" Мауро Икарди. В этом сезоне аргентинец играет в ПСЖ на правах аренды.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент форвард выступает за ПСЖ на правах аренды, но хочет вернуться в Италию по окончании сезона. Парижане имеют право на выкуп игрока за 70 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с "Интером" действует до июля 2022 года.

Лидеры не ужились: Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с Неймаром

Ранее сообщалось, что "Ювентус" ведет переговоры с "Интером" о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован "Реал".

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ПСЖ, ФК Милан, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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