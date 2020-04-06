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Еще один футболист планирует покинуть Ювентус

Еще один футболист планирует покинуть Ювентус
09:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Футболист Ювентуса Федерико Бернардески может вернуться в Фиорентину.

Полузащитник Федерико Бернардески покинет Ювентус в конце сезона, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Бьянконери больше не рассчитывают на 26-летнего итальянца, за которого в 2017 году заплатили Фиорентине 40 миллионов евро.

Заменить Бернардески должен Деян Кулусевски, которого Ювентус подписал в январе и оставил до конца сезона в Парме.

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Что касается Бернардески, то на его счету в нынешнем сезоне всего один гол и одна результативная передача в 23 матчах за Старую синьору.

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Чемпионат Италии был временно приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Ювентус ушел на вынужденную паузу в роли лидера Серии А.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Федерико Бернардески.
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