Еще один футболист планирует покинуть Ювентус

Новости спорта:Футболист Ювентуса Федерико Бернардески может вернуться в Фиорентину.

Полузащитник Федерико Бернардески покинет Ювентус в конце сезона, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Бьянконери больше не рассчитывают на 26-летнего итальянца, за которого в 2017 году заплатили Фиорентине 40 миллионов евро.

Заменить Бернардески должен Деян Кулусевски, которого Ювентус подписал в январе и оставил до конца сезона в Парме.

Что касается Бернардески, то на его счету в нынешнем сезоне всего один гол и одна результативная передача в 23 матчах за Старую синьору.

Чемпионат Италии был временно приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Ювентус ушел на вынужденную паузу в роли лидера Серии А.