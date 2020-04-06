Интер нашел замену Хандановичу в Парме

Интер намерен подписать голкипера Пармы Луиджи Сепе.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нерадзурри рассматривают 28-летнего стража ворот Крестоносцев в качестве дублера Самира Хандановича в следующем сезоне.
Сепе играет в Парме с 2018 года после перехода из Наполи. В нынешнем сезоне на его счету 22 матча (28 пропущенных мячей).
Кроме Сепе, Интер проявлял интерес к вратарю Удинезе Хуану Муссо, однако тот отказался от переезда в Милан, поскольку не хочет быть запасным.
Чемпионат Италии был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. На вынужденный перерыв Интер ушел на третьем месте в Серии А.