Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Строумэн стал чемпионом WWE
Строумэн стал чемпионом WWE

Интер нашел замену Хандановичу в Парме

Интер нашел замену Хандановичу в Парме
10:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Нерадзурри рассматривают его в роли дублера Хандановича.

Интер намерен подписать голкипера Пармы Луиджи Сепе.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нерадзурри рассматривают 28-летнего стража ворот Крестоносцев в качестве дублера Самира Хандановича в следующем сезоне.

Сепе играет в Парме с 2018 года после перехода из Наполи. В нынешнем сезоне на его счету 22 матча (28 пропущенных мячей).

Лакмусовый кусочек: Рейнджерс повесил ценник на своего лидера

Кроме Сепе, Интер проявлял интерес к вратарю Удинезе Хуану Муссо, однако тот отказался от переезда в Милан, поскольку не хочет быть запасным.

Чемпионат Италии был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. На вынужденный перерыв Интер ушел на третьем месте в Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Парма, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар оконфузился во время игры в футбол на карантине (Видео)
02 Роналду хочет вернуться в Реал
03 Строумэн стал чемпионом WWE
04 Фонсека: Я был счастлив, когда мой агент рассказал о предложении Ромы
05 "Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь