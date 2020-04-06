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Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина

Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина
10:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Кайл Уокер извинился за неподобающее поведение во время карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер извинился за неподобающее поведение во время карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

На днях игрок Горожан и сборной Англии устроил секс-вечеринку с участием двух проституток у себя дома.

"Хотел бы попросить прощение за свое поведение. Как профессиональный футболист я служу примером для окружающих, поэтому должен понести ответственность за содеянное".

"Приношу извинения своей семье, друзьям, клубу, болельщикам и общественности за неподобающее поведение".

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Теперь Уокеру грозит солидный денежный штраф. Интересно, что спустя некоторое время после секс-вечеринки Кайл призвал окружающих придерживаться правил социальной изоляции.

На сегодняшний день розыгрыш чемпионата Англии бессрочно приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Кайл Уокер.
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