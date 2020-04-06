Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер извинился за неподобающее поведение во время карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
На днях игрок Горожан и сборной Англии устроил секс-вечеринку с участием двух проституток у себя дома.
"Хотел бы попросить прощение за свое поведение. Как профессиональный футболист я служу примером для окружающих, поэтому должен понести ответственность за содеянное".
"Приношу извинения своей семье, друзьям, клубу, болельщикам и общественности за неподобающее поведение".
Теперь Уокеру грозит солидный денежный штраф. Интересно, что спустя некоторое время после секс-вечеринки Кайл призвал окружающих придерживаться правил социальной изоляции.
На сегодняшний день розыгрыш чемпионата Англии бессрочно приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19.