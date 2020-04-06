Зинченко и Зубков сыграют с российскими футболистами в CS:GO

Новости спорта:Одним из соперников украинцев станет форвард сборной России Федор Смолов.

Украинские игроки Александр Зинченко (Манчестер Сити), Александр Зубков (Ференцварош) и Василий Кравец (Луго) примут участие в матче по CS:GO.

Футболисты сыграют против команды россиян. О поединке сообщил форвард сборной России Федор Смолов в Instagram Stories.

За команду Зинченко, Кравца и Зубкова также сыграют Артем Ярмолицкий (Химик-Арсенал, Россия) и Евгений Осадчук.

Состав соперников: Федор Смолов (Сельта, Испания), Вячеслав Кротов (ФК Уфа, Россия), Игорь Безденежных (Чайка, Россия), Рифат Жемалетдинов (Локомотив Москва) и Евгений Марков (Рубин, Россия).

Матч состоится 6 апреля в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что недавно Зинченко дошел до полуфинала виртуального чемпионата Европы по FIFA 20.