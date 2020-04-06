"Хочу стать легендой": Ван Дейк назвал свою главную цель в Ливерпуле

Новости спорта:Вирджил Ван Дейк рассказал о своей главной цели в Ливерпуле

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк заявил, что хочет стать легендой мерсисайдского клуба.

"Кем я хочу остаться в истории? Легендой Ливерпуля. Хочу добиться потрясающих вещей здесь. У нас замечательная команда, мы ни в чем не нуждаемся. У нынешнего Ливерпуля есть все необходимое для того, чтобы продолжать борьбу.

Мы ассоциируем себя с Юргеном Клоппом, у нас есть стиль игры, который приносит нам победы, сочетание стадиона и фанатов. Я намерен стать одним из тех футболистов, которые остаются на Энфилде после окончания игровой карьеры", - приводит слова ван Дейка Sport.es.

Напомним, ван Дейк перешел в Ливерпуль из Саутгемптона в январе 2018 года. В текущем сезоне нидерландский защитник провел 29 матчей в АПЛ, забив четыре гола и отдав один ассист.