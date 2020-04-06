Путь Погба: Реал, Ювентус или Юнайтед?

Новости спорта:Приоритет Погба — переход в мадридский Реал.

"Реал" пытался приобрести Погба прошлым летом, но отказался платить за него более € 150 млн. Учитывая нынешний кризис, ожидается, что "Юнайтед" согласится расстаться с хавбеком за € 115 млн.

В услугах Поля заинтересован также туринский "Ювентус", за который он выступал с 2012 по 2016 год. Не исключён и вариант, при котором француз продлит контракт с "красными дьяволами".

Нынешнее соглашение Погба с "Юнайтед" рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

Ранее жена Погба во время выполнения челленджа попала туалетной бумагой в лицо сыну.