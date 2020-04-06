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Футболист Манчестер Юнайтед предложил обнулить этот сезон и начать новый

Футболист Манчестер Юнайтед предложил обнулить этот сезон и начать новый
18:17 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:По мнению игрока, после возобновления чемпионата нужно начинать новый сезон.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что нужно завершить текущий розыграш английской Премьер-лиги.

"Нужно обнулить этот сезон и начать новый. Если не сможем доиграть матчи, нынешнюю кампанию нужно признать недействительной.

Болельщики очень важны. Сейчас это чувствуется ещё сильнее. Спорт создан именно для них. Понимаете, что я имею в виду? Без фанатов, при пустых трибунах чувствуешь себя дискомфортно.

Болельщики особенно помогают команде в дни матчей. Дома или в гостях — наши поклонники всегда великолепны, и я чувствую, что они всегда рядом с нами", — приводит слова Шоу Goal.

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"Манчестер Юнайтед", набрав 45 очков в 29 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Карантин, Пандемия, Коронавирус, Люк Шоу.
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