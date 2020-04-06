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Шевченко вспомнил о тандеме Лобановский - Сабо

Шевченко вспомнил о тандеме Лобановский - Сабо
18:58 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: УАФ

Новости спорта:Наставник сборной Украины – о своих бывших тренерах.

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил 1997 год, когда киевский клуб снова возглавил Валерий Лобановский:

"Было очень важно, что в сборной продолжил свою работу Йожеф Сабо. Во-первых, он, по сути, всех нас и собрал тогда в "Динамо".

Во-вторых, работал в тесном контакте с Лобановским — у тренеров сразу сложились очень хорошие отношения. У нас был одинаковый тренировочный процесс и такая же система игры.

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Так что перестраиваться особого смысла не было. Даже несмотря на то, что в сборную приезжали ребята из других коллективов. Как раз в то время начиналось восхождение "Шахтера", были хорошие футболисты в "Днепре" и в других клубах".

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Йожеф Сабо, Валерий Лобановский.
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