Шевченко вспомнил о тандеме Лобановский - Сабо

Новости спорта:Наставник сборной Украины – о своих бывших тренерах.

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил 1997 год, когда киевский клуб снова возглавил Валерий Лобановский:

"Было очень важно, что в сборной продолжил свою работу Йожеф Сабо. Во-первых, он, по сути, всех нас и собрал тогда в "Динамо".

Во-вторых, работал в тесном контакте с Лобановским — у тренеров сразу сложились очень хорошие отношения. У нас был одинаковый тренировочный процесс и такая же система игры.

Так что перестраиваться особого смысла не было. Даже несмотря на то, что в сборную приезжали ребята из других коллективов. Как раз в то время начиналось восхождение "Шахтера", были хорошие футболисты в "Днепре" и в других клубах".