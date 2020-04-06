Кравец: Нынешнему "Динамо" нужен тренер

Новости спорта:Экс-форвард «Динамо» - о проблемах киевского клуба.

Бывший форвард "Динамо" Артем Кравец поделился своим мнением по поводу причин нынешних проблем клуба:

"Мое мнение – нынешнему "Динамо" нужен тренер. Никаких камней в огород Михайличенко, но нужен человек, как Ребров пришел в "Динамо". Тогда результаты были плачевные, ужасные, 3-4 место.

Пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты "Динамо" плохие, это же неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие.

Нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду, чтобы радовать болельщиков результатами".

Ранее Кравец рассказал о том, как проводит время на карантине.