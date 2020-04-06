Скачать
Понедельник, 06.04.2020
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Строумэн стал чемпионом WWE
Строумэн стал чемпионом WWE

Кравец: Нынешнему "Динамо" нужен тренер

Кравец: Нынешнему "Динамо" нужен тренер
19:04 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-форвард «Динамо» - о проблемах киевского клуба.

Бывший форвард "Динамо" Артем Кравец поделился своим мнением по поводу причин нынешних проблем клуба:

"Мое мнение – нынешнему "Динамо" нужен тренер. Никаких камней в огород Михайличенко, но нужен человек, как Ребров пришел в "Динамо". Тогда результаты были плачевные, ужасные, 3-4 место.

Пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты "Динамо" плохие, это же неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие.

Нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду, чтобы радовать болельщиков результатами".

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Ранее Кравец рассказал о том, как проводит время на карантине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, УПЛ, Артем Кравец, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар оконфузился во время игры в футбол на карантине (Видео)
02 "Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко
03 Роналду хочет вернуться в Реал
04 Строумэн стал чемпионом WWE
05 Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь