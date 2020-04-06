Игрок Тоттенхэма пошел в армию

Новости спорта:Тоттенхэм подтвердил, что Сон посетит военные сборы в армии Южной Кореи

Тоттенхэм подтвердил, что отпустит своего полузащитника Сон Хын Мина для прохождения военной службы.

Согласно заявлению клуба, футболист пробудет на военных сборах месяц, после чего в мае вернется в Лондон.

Полузащитник "шпор" прибыл в Южную Корею в конце марта и находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

"Сон начнет обязательную военную службу в Южной Корее в этом месяце. Он вернется в Лондон после ее окончания в мае", - говорится на сайте Тоттенхэма.

Напомним, что игрок недавно перенес операцию на руке, травмированную в матче 26-го тура АПЛ против Астон Виллы.