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Игрок Тоттенхэма пошел в армию

Игрок Тоттенхэма пошел в армию
19:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Тоттенхэм подтвердил, что Сон посетит военные сборы в армии Южной Кореи

Тоттенхэм подтвердил, что отпустит своего полузащитника Сон Хын Мина для прохождения военной службы.

Согласно заявлению клуба, футболист пробудет на военных сборах месяц, после чего в мае вернется в Лондон.

Полузащитник "шпор" прибыл в Южную Корею в конце марта и находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

"Сон начнет обязательную военную службу в Южной Корее в этом месяце. Он вернется в Лондон после ее окончания в мае", - говорится на сайте Тоттенхэма.

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Напомним, что игрок недавно перенес операцию на руке, травмированную в матче 26-го тура АПЛ против Астон Виллы.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, АПЛ, Чемпионат Англии, Сон Хын-Мин.
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