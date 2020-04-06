Президент УПЛ: У бесплатных трансляций нет будущего

Новости спорта:Гримм уходит, проблема остается.

Пока еще действующий президент УПЛ Томас Гримм рассказал о наболевшей теме с единым телепулом.

- Единый ТВ-пул так и остается несбыточной целью. Есть ли какие-то сдвиги в этом направлении и шансы на то, что следующий чемпионат станет переломным и клубы договорятся?

- Во время моего президентского срока цель осталась несбыточной, но я надеюсь, что мой преемник будет более успешным в этом вопросе. Отмечу еще раз: я настоятельно рекомендую, чтобы УПЛ получила единый пул, причем чем раньше, тем лучше. Система медиапула предполагает единство, солидарность и общие цели.

Единый пул при условии перехода на платное телевидение также означает увеличение доходов. Руководители клубов и украинские футбольные фанаты должны понять, как это сделали болельщики в Англии, Германии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, у бесплатных трансляций матчей нет будущего и переход на платное телевидение неизбежен. Не существует альтернативы этому переходу. Даже трансляции соревнований УЕФА перешли с бесплатного на платное телевидение в большинстве стран. Почему? Потому что правообладатели могут зарабатывать гораздо больше денег. Только модель платного телевидения будет гарантировать нашим клубам в будущем необходимый доход, чтобы инвестировать в развитие молодых игроков, инфраструктуру и не создавать слишком большое расстояние от других европейских клубов с большими бюджетами.

Бесплатный доступ к украинскому футболу может и должен быть обеспечен с помощью высококачественных обзоров и хайлайтов, которые могут транслироваться через некоторое время на любых каналах телевидения или социальных медиа.

Возможно, необходимо сделать больше одной попытки в достижении этой цели, но я надеюсь, что мой преемник тщательно работать над этим вопросом. Я твердо убежден, что каждый следующий год без медиапула и системы платного телевидения будет потерян с финансовой точки зрения. УПЛ потеряла шанс это сделать, начиная с сезона-2019/2020. Но учитывая то, что контракт с каналом "Футбол" все еще охватывает следующие два сезона, теоретически можно начать процесс создания единого пула и перехода на платное телевидение в любое время, даже начиная с остатка сезона-2019/2020.

- Интересен ли украинский футбол зарубежным телеканалам?

- Конечно. УПЛ имеет возможность предложить очень привлекательный продукт по сравнению с другими лигами. Но чтобы вести переговоры о финансово привлекательные контракты, нам нужен единый пул. В начале этого сезона УПЛ получила довольно заманчивое предложение, но ее было невозможно принять, потому что не было возможности предоставить все матчи УПЛ. К сожалению, этот большой шанс был упущен, и я чувствую, что подобное предложение еще не скоро поступит. Кроме того, в будущем ситуация с коронавирусом будет иметь негативное влияние на коммерческую ценность всех коммерческих прав.