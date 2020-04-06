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В Италии еще один футболист заболел коронавирусом

В Италии еще один футболист заболел коронавирусом
20:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ещё один футболист в Италии заразился коронавирусом - игрок клуба Венеция.

Полузащитник "Венеции" Антонио Джуниор Вакка заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В настоящий момент Вакка соблюдает режим самоизоляции. Состояние 29-летнего футболиста улучшается. Отмечается, что в ближайшее время "Венеция" примет необходимые меры для проверки здоровья других игроков и сотрудников клуба.

Ранее в Италии было зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом у футболистов. В список заразившихся вошли следующие игроки: Пауло Дибала, Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (повторно) (все — "Ювентус"), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — "Фиорентина"), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — "Сампдория"), Маттиа Цаканьи ("Верона"), Кинг Пол Акпан Удо ("Пьянезе"), Дэниел Мальдини ("Милан"), Андреа Саранити ("Лечче"), Марко Спортьелло ("Аталанта").

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Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.

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Все по теме:

Серия А, Карантин, Чемпионат Италии, Коронавирус, Антонио Джуниор Вакка.
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