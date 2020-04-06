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Умер тренер Реала, Барселоны и Атлетико

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Умер тренер Реала, Барселоны и Атлетико
21:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" Антич скончался в возрасте 71 года.

Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщает официальный сайт "матрасников". Причины смерти знаменитого сербского специалиста не сообщаются.

"Спортивная семья оплакивает кончину одного из наших легендарных тренеров — Радомира Антича. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Покойтесь с миром", — говорится в сообщении пресс-службы "Атлетико".

Антич — единственный тренер в истории, который в разное время возглавлял "Реал", "Атлетико" и "Барселоны". Под руководством сербского специалиста мадридский "Атлетико" стал чемпионом Испании по итогам сезона-1995/96, а также выиграл Кубок страны в 1996 году.

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Во время игровой карьеры Антич выступал за такие клубы, как "Партизан", "Фенербахче" и "Сарагосу".

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УЕФА, ФК Атлетико М, Чемпионат Испании, Примера, ФК Реал Мадрид, Радомир Антич.
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