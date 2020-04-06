Гризманн отращивает волосы: чем занимаются игроки Барселоны на карантине

Новости спорта:Френки де Йонг ответил на вопросы болельщиков.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг рассказал, чем занимаются его одноклубники во время карантина, вызванного коронавирусом. Футболист ответил на вопросы болельщиков.

Так, по словам игрока, Серхи Роберто смотрит телевизор, а Гризманн отращивает волосы.

"Больше всего упражнений делает Мартин Брайтвайт. Он как тренер по физической подготовке. Мартин много занимается.

Больше всех смотрит телевизор Серхи Роберто.

Кто осваивает что-то новое? Пике. Он всегда много чего делает.

Кто собирается отрастить волосы? Гризманн. Он делал это и до карантина", - цитирует де Йонга официальный сайт Барселоны.

Напомним, что Ла Лига приостановила матчи из-за карантина.

На данный момент в Испании зафиксировано более 135 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых 13 тысяч - со смертельным исходом.