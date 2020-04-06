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Игрок Динамо назвал список книг и фильмов, которые пригодились на карантине

Игрок Динамо назвал список книг и фильмов, которые пригодились на карантине
21:44 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: Инстаграм

Новости спорта:Футболист Динамо рассказал, как проводит время на карантине.

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский рассказал, как устроен его обычный день на карантине, а также поделился своими предпочтениями по книгам и фильмам.

- Александр, как много времени уходит на тренировку каждый день? В основном занимаешься утром или ближе к вечеру?

- В основном стараюсь заниматься в первой половине дня, в среднем на тренировку уходит часа два. Бывает, что не хватает нагрузки, и тогда занимаюсь два раза в день.

- Как выглядит стандартная тренировка на карантине?

- Утром приезжаю на базу, там занимаюсь беговой работой, а дома в основном статические упражнения на все группы мышц.

- На базу как часто удается ездить?

- В принципе, каждый день, поскольку там идеальные условия для выполнения беговой работы.

- Видеться с партнерами не получается на карантине? Может, созваниваешься с кем-то, обсуждаете какие-то упражнения?

- Действительно, с ребятами только по видеосвязи можем видеться. А общаюсь со многими, сейчас времени точно на это хватает (смеется).

- Соскучился уже за футболом? Или, наоборот, на карантине есть возможность отвлечься от него?

- Конечно, скучаю. Сейчас смотрю архивные матчи еврокубков, нравятся поединки времен Шевченко в "Милане" и Роналдиньо в "Барселоне".

- Некоторые ребята организовались в группы и "рубятся" онлайн в Сounter Strike. Ты играешь во что-то?

- У меня другие предпочтения — я играю в FIFA по сети с ребятами.

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- Сейчас есть достаточно времени, чтобы почитать, посмотреть фильм. Что можешь посоветовать, на что стоит обратить внимание?

- Из книг рекомендую к прочтению произведения Ричарда Баха – "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", "Мост через вечность", "Биплан". Если говорить о фильмах, то предпочитаю ленты как на спортивную тематику ("Легенда №17", "Гонка"), так и детективы ("Невидимый гость"). Также хорошие впечатления остались после просмотра сериала "Нарко" об истории жизни знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара.

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Все по теме:

УПЛ, Карантин, Коронавирус, ФК Динамо (Киев), Александр Андриевский.
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