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"Вы наши герои": футболист Тоттенхэма оригинально помог врачам Лондона

"Вы наши герои": футболист Тоттенхэма оригинально помог врачам Лондона
08:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Футболист Тоттенхэма Дэнни Роуз подарил 100 пицц врачам Лондона

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз поддержал медицинских работников Лондона в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Футболист заказал 100 пицц для сотрудников медицинского центра здравоохранения в Университетской больнице Северного Мидлсекса.

"Вы - наши наши герои. Я говорю это от имени всех своих близких и друзей. Возможно, у вас нет признания, которого вы заслуживаете, поэтому я просто хочу поблагодарить вас", - заявил Роуз.

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Напомним, что Роуз, права на которого принадлежат Тоттенхэма, зимой перебрался в Ньюкасл на правах аренды. По последним данным, в Великобритании зафиксировано более 51 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 300 человек, вылечились - 135.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Дэнни Роуз.
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