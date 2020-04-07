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Саутгейт раскритиковал Уокер, поставив под сомнение его будущее в сборной

Саутгейт раскритиковал Уокер, поставив под сомнение его будущее в сборной
09:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Наставник сборной Гарет Саутгейт остался расстроен поведением защитника.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер может лишиться места в национальной сборной Англии из-за скандальной выходки на прошлой неделе.

Уокер сперва призвал фанатов следовать рекомендациям правительства и самоизолироваться во время пандемии коронавируса, а позже выяснилось, что за день до этого футболист пригласил к себе домой двух проституток.

Несмотря на то, что 29-летний футболист в итоге извинился, как сообщает британская пресса, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был расстроен поведением защитника и намерен больше не призывать того в национальную команду.

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Уокер имеет на своем счету 48 матчей за сборную Англии.

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Все по теме:

Сборная Англии, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Гарет Саутгейт, Кайл Уокер.
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