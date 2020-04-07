Саутгейт раскритиковал Уокер, поставив под сомнение его будущее в сборной

Новости спорта:Наставник сборной Гарет Саутгейт остался расстроен поведением защитника.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер может лишиться места в национальной сборной Англии из-за скандальной выходки на прошлой неделе.

Уокер сперва призвал фанатов следовать рекомендациям правительства и самоизолироваться во время пандемии коронавируса, а позже выяснилось, что за день до этого футболист пригласил к себе домой двух проституток.

Несмотря на то, что 29-летний футболист в итоге извинился, как сообщает британская пресса, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был расстроен поведением защитника и намерен больше не призывать того в национальную команду.

Уокер имеет на своем счету 48 матчей за сборную Англии.