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Где будет играть Ингулец в случае выхода в УПЛ

Где будет играть Ингулец в случае выхода в УПЛ
10:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Поворознюк подтвердил информацию о том, что его команда в случае выхода в УПЛ в следующем сезоне будет играть на стадионе Метеор в Днепре.

Президент Ингульца Александр Поворознюк подтвердил информацию Sport Arena о том, что его команда в случае выхода в УПЛ в следующем сезоне будет играть на стадионе Метеор в Днепре. По его словам, это выгодно с финансовой точки зрения.

"Мы уже конкретно об этом договорились. Запасной стадион Ника, а играть будем на Метеоре. Я хотел, чтобы кропивницкая команда играла на стадионе в Кропивницком. Но цифры, которые нам назвали – это три матча на стадионе Метеор", — заявил Поворознюк.

Сейчас команда из Петрово проводит матчи на стадионе Ингулец, который открыли в 2014 году. Арена рассчитана на 1869 зрителей. Команда не сможет подготовить стадион к аттестации УПЛ, поэтому рассмотрела соседние варианты.

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Стадион Метеор вмещает 24 000 зрителей. После переезда Днепра на новую арену, не имел постоянной команды. Как домашнюю арену его использовали мариупольский Ильичевец а также Сталь.

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Футбол, Новости футбола, ФК Ингулец, Александр Поворознюк.
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