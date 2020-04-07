Где будет играть Ингулец в случае выхода в УПЛ

Новости спорта:Александр Поворознюк подтвердил информацию о том, что его команда в случае выхода в УПЛ в следующем сезоне будет играть на стадионе Метеор в Днепре.

Президент Ингульца Александр Поворознюк подтвердил информацию Sport Arena о том, что его команда в случае выхода в УПЛ в следующем сезоне будет играть на стадионе Метеор в Днепре. По его словам, это выгодно с финансовой точки зрения.

"Мы уже конкретно об этом договорились. Запасной стадион Ника, а играть будем на Метеоре. Я хотел, чтобы кропивницкая команда играла на стадионе в Кропивницком. Но цифры, которые нам назвали – это три матча на стадионе Метеор", — заявил Поворознюк.

Сейчас команда из Петрово проводит матчи на стадионе Ингулец, который открыли в 2014 году. Арена рассчитана на 1869 зрителей. Команда не сможет подготовить стадион к аттестации УПЛ, поэтому рассмотрела соседние варианты.

Стадион Метеор вмещает 24 000 зрителей. После переезда Днепра на новую арену, не имел постоянной команды. Как домашнюю арену его использовали мариупольский Ильичевец а также Сталь.