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"У них нет войны": Кравец объяснил, почему РФПЛ сильнее УПЛ

"У них нет войны": Кравец объяснил, почему РФПЛ сильнее УПЛ
10:38 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист сборной Украины Артем Кравец старается не лезть в политику.

Экс-форвард Динамо Артем Кравец, ныне выступающий за турецкий Кайсериспор, поделился своим отношением о российском и украинском чемпионатах, а также взгляде на политику. По его словам, он не лезет в эту тему и не хочет о ней говорить.

"Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится", — заявил Кравец.

"А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться… Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений.

Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди. Просто считаю, что узнавать это со СМИ, со слов кого-то и потом выражать свои мысли, неправильно".

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Кравец выступал за Динамо с 2013 по 2018 год, параллельно играя на правах аренды в киевском Арсенале, Штутгарте и Гранаде.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции на его счету 14 матчей и 5 голов. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Футбол, Новости футбола, Артем Кравец, ФК Кайсериспор.
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