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"Болею за Зинченко": Конопянка рассказал о своих кумирах в АПЛ

"Болею за Зинченко": Конопянка рассказал о своих кумирах в АПЛ
12:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, за кого болеет в АПЛ.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка назвал свой любимый клуб из чемпионата Англии.

"Я болею за Зинченко. Когда Саши не было в Манчестер Сити, то поддерживал Ливерпуль. Когда я был с этим клубом на связи, приезжали представители, оставили очень положительное впечатление. После этого начал болеть за Ливерпуль еще сильнее.

Ливерпуль боролся за то, чтобы совершить мой трансфер. Респект им. Я был уже одной ногой и мыслями там. Поэтому поддерживал эту команду.

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Правда, когда Зинченко перешел в Манчестер Сити, то начал болеть за этот клуб", - сказал Коноплянка в интервью пресс-службе УАФ.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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