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Рыбалка назвал лучшего тренера в своей карьере

Рыбалка назвал лучшего тренера в своей карьере
12:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сергей Рыбалка в восторге от тренерских способностей Сергея Реброва.

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка поделился мнением об экс-наставнике киевлян Сергее Реброве.

"Я все выиграл с Динамо, когда командой руководил Ребров. Два раза чемпионат, Кубок Украины. Он постоянно учился, на выходных ездил на стажировки. Ребров хотел давать интересные тренировки, а не одни и те же каждый день.

Вижу, что он прогрессирует как тренер. Я уверен, что в ближайшее время Ребров возглавит хороший клуб. В Динамо тот футбол, который он хотел видеть, мог бы принести результат, независимо от игроков. Сами посмотрите, сколько купили легионеров. Но помогали клубу единицы", - заявил футболист.

Полный выпуск "Бомбардира" с Сергеем Рыбалкой:

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Напомним, что Сергей Ребров руководил Динамо с 2014 по 2017 год. В данный момент украинский специалист возглавляет венгерский Ференцварош.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Сергей Рыбалка.
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