Скачать
Вторник, 07.04.2020
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
ФИФА не будет досрочно заканчивать сезон
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Президент УЕФА: Серия А будет завершена
Президент УЕФА: Серия А будет завершена
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Бавария продлила контракт со звездой клуба

Бавария продлила контракт со звездой клуба
12:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Томас Мюллер поставил подписать под новым соглашением с клубом.

Немецкий нападающий Баварии Томас Мюллер, который является воспитанником мюнхенского клуба, продлил свой контракт с красными еще на три года.

Новый контракт с 30-летним футболистом и мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Предыдущее соглашение заканчивалось летом 2021 года.

Мюллер выступает за главную команду Баварии с 2009 года. В 521 матче он забил 195 голов и отдал 186 результативных передач. Рекордсменом мюнхенцев по количеству сыгранных матчей являет Герд Мюллер, который сыграл 576 матчей, в которых отличился 515 голами.

"Болею за Зинченко": Конопянка рассказал о своих кумирах в АПЛ

В составе Баварии Мюллер 8 раз выиграл чемпионат Германии, по пять раз – Кубок и Суперкубок Германии, а также по разу Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Томас Мюллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто заразил коронавирусом жену украинского футболиста
02 Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
03 Коноплянка принял вызов Роналду (Видео)
04 Умер тренер Реала, Барселоны и Атлетико
05 Ломаченко: Лопес держит мой пояс IBF
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь