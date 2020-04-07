Бавария продлила контракт со звездой клуба

Новости спорта:Томас Мюллер поставил подписать под новым соглашением с клубом.

Немецкий нападающий Баварии Томас Мюллер, который является воспитанником мюнхенского клуба, продлил свой контракт с красными еще на три года.

Новый контракт с 30-летним футболистом и мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Предыдущее соглашение заканчивалось летом 2021 года.

Мюллер выступает за главную команду Баварии с 2009 года. В 521 матче он забил 195 голов и отдал 186 результативных передач. Рекордсменом мюнхенцев по количеству сыгранных матчей являет Герд Мюллер, который сыграл 576 матчей, в которых отличился 515 голами.

В составе Баварии Мюллер 8 раз выиграл чемпионат Германии, по пять раз – Кубок и Суперкубок Германии, а также по разу Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.