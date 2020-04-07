Мюллер - о продлении контракта с Баварией: Это мотивирует меня

Полузащитник Томас Мюллер прокомментировал подписание нового соглашения с Баварией до 2023 года.
"Обе стороны подписали соглашение с чувством глубокого удовлетворения. Я уверен, что когда мяч снова вернется в дело, мы продолжим добиваться успехов. Это мотивирует меня. Для меня продление контракта с Баварией было абсолютным приоритетом. Клуб думал в том же ключе.
Две трети своей жизни я провел в Баварии. Сложно сказать, сопровождал ли я клуб, или он меня, но мы точно бились друг за друга.
#MiaSanMia#Müllered2023 @esmuellert_ pic.twitter.com/CTGIQtE4lH— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2020
Бавария для меня больше чем работодатель. Этот клуб – моя страсть! Я рад, что пробуду здесь до 2023 года, и в это время я как всегда буду выкладываться на максимум", – рассказал Мюллер в интервью официальному сайту клуба.
В текущем сезоне Мюллер провел 36 поединков в футболке красных, забив 10 голов и совершив 19 голевых передач.