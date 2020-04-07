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Мюллер - о продлении контракта с Баварией: Это мотивирует меня

Мюллер - о продлении контракта с Баварией: Это мотивирует меня
13:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Форвард назвал продление контракта с Баварией абсолютным приоритетом.

Полузащитник Томас Мюллер прокомментировал подписание нового соглашения с Баварией до 2023 года.

"Обе стороны подписали соглашение с чувством глубокого удовлетворения. Я уверен, что когда мяч снова вернется в дело, мы продолжим добиваться успехов. Это мотивирует меня. Для меня продление контракта с Баварией было абсолютным приоритетом. Клуб думал в том же ключе.

Две трети своей жизни я провел в Баварии. Сложно сказать, сопровождал ли я клуб, или он меня, но мы точно бились друг за друга.

Бавария для меня больше чем работодатель. Этот клуб – моя страсть! Я рад, что пробуду здесь до 2023 года, и в это время я как всегда буду выкладываться на максимум", – рассказал Мюллер в интервью официальному сайту клуба.

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В текущем сезоне Мюллер провел 36 поединков в футболке красных, забив 10 голов и совершив 19 голевых передач.

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Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Томас Мюллер.
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