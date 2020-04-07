Футбол возобновиться не раньше 26 мая

Новости спорта:Украинская футбольная Премьер-лига получила очередное письмо от дирекции по проведению соревнований УЕФА.

В нем подчеркивается, что до 15 мая национальным ассоциациям не рекомендуется поднимать вопрос о досрочном завершении чемпионатов. В противном случае, УЕФА не может гарантировать странам участие в еврокубках на будущий сезон, сообщает Zbirna.com.

Доиграть клубные соревнования - приоритетная задача УЕФА. Дополнительно приводятся два варианта развития событий.

Первый вариант - рестарт 26 мая. Сезон может возобновиться 26 мая, а завершиться - 29 июля. По такому раскладу предусмотрены 14 игровых дней для чемпионатов (в Украине нужно провести всего девять туров), а еврокубки будут доигрываться, как обычно, параллельным курсом. Начало нового сезона-2020/2021 в таком случае планируется 15 августа.

Второй вариант - рестарт 13 июня. Доигрывать чемпионаты могут начать 13 июня, а закончат 2 августа. И только после этого возобновятся нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые финишируют к 27 августа (не исключено, что решающие поединки пройдут в формате финалов четырех). Новый сезон тогда стартует 12 сентября - сразу после матчей сборных.

При обоих раскладах окна на игры футбольных сборных в 2020 году уже обозначены: 31 августа - 8 сентября, 5-13 октября и 9-17 ноября. В каждом из этих периодов планируется по два поединка Лиги наций и по одному контрольному матчу.

Отметим, что все футбольные решения не могут противоречить политике государств по урегулированию вопроса нераспространения коронавируса.