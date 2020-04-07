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Чемпион мира провел тренировку для Динамо

Чемпион мира провел тренировку для Динамо
15:00 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Тренировку для Динамо U14 пригласили провести Георгия Цитаишвили.

Вчера академическая группа "Динамо" U14 (футболисты 2006 года рождения) провела плановую тренировку в онлайн-режиме. Секретами мастерства делился с ребятами игрок первой команды Георгий Цитаишвили:

- Мне позвонил мой первый тренер Алексей Дроценко и предложил такой вариант работы. Я согласился, поскольку это нужно ребятам. Все прошло отлично, мне понравилось, поскольку это была полезная тренировка. Мы немного поработали над физикой, качали пресс, руки, ноги и в обязательном порядке поработали с мячом.

Сейчас карантин, и многие футболисты их возраста думают, что можно отдохнуть, но я считаю, что "Динамо" должно быть лучшим на всех уровнях, и пока все отдыхают, динамовцы тренируются и усердно работают, начиная от первой команды и заканчивая клубной академией и детской школой. У всех есть свои программы, и я был приятно удивлен, когда узнал, что в ДЮФШ "Динамо" также проводятся такие тренировки. Все ребята перспективные, и такая работа им обязательно нужна.

Они были рады, когда я появился на экране, ведь до последнего не знали, кто будет с ними работать – тренеры сделали такой сюрприз. Все работали на максимуме, получили хорошую нагрузку, надеюсь, занятие пойдет ребятам на пользу.

Игрок Динамо на карантине играет в Counter-Strike и читает книгу "Ни сы"

Для тренировки я выбрал задания, которые знаю по собственному опыту и из тренировок с первой командой. А упражнения с мячом выбирал те, которые я всегда делал с самого детства – с трех-четырех лет – и которые продолжаю выполнять до сих пор, когда нахожусь на поле сам. Они очень полезны и так же необходимы, как разминка или растяжка перед тренировкой. Когда долго не используешь мяч, отвыкаешь от него. Конечно, играть в футбол не разучишься, но первые три-четыре дня после паузы будут очень некомфортными. Не стоит этого допускать.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта, ФК Динамо (Киев), Георгий Цитаишвили.
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