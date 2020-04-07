Сборные будут иметь два окна перед Евро-2020

Новости спорта:Евро-2020 планируют начать 11 июня 2021 года.

Перед Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенсли на 2021 год, футбольные сборные будут иметь два окна для проведения товарищеских матчей.

Перенесенный Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует начать 11 июня 2021 года, сообщает Zbirna.com.

"Мы уже сообщали, что клубы УПЛ получили очередное письмо от дирекции проведения соревнований УЕФА. Помимо прочего, в нем информируется, что в 2021 году до старта перенесенного Евро-2020 национальные сборные будут иметь два окна для проведения товарищеских матчей", - говорится в сообщении.

Первое окно планируется на 22 - 30 марта, второе - на 31 мая - 8 июня 2021 года.

Как сообщалось, украинская футбольная Премьер-лига получила очередное письмо от дирекции по проведению соревнований УЕФА. В нем подчеркивается, что до 15 мая национальным ассоциациям не рекомендуется поднимать вопрос о досрочном завершении чемпионатов. В противном случае, УЕФА не может гарантировать странам участие в еврокубках на будущий сезон.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе с с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после отборочного плей-офф.