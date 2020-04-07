Реал решился на покупку Мбаппе

Новости спорта:Сливочные не станут покупать француза в этом году из-за пандемии коронавируса.

Реал не станет подписывать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно и намерен заполучить его в 2021 году.

Руководство Королевского клуба внесло коррективы в трансферную политику в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса, которая повлекла за собой приостановку футбольных чемпионатов.

Трансфер Мбаппе считается приоритетным для Реала в обозримом будущем. ПСЖ намерен выручить за своего лидера порядка 300 миллионов евро, но уже в следующем году цена на него может снизиться в два раза.

Накануне владелец ПСЖ, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, заявил, что Мбаппе не покинет Париж по окончании нынешнего сезона.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач в 33 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 розыгрыши чемпионатов Испании и Франции были бессрочно приостановлены.