Скачать
Вторник, 07.04.2020
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Реал решился на покупку Мбаппе

Реал решился на покупку Мбаппе
16:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сливочные не станут покупать француза в этом году из-за пандемии коронавируса.

Реал не станет подписывать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно и намерен заполучить его в 2021 году.

Руководство Королевского клуба внесло коррективы в трансферную политику в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса, которая повлекла за собой приостановку футбольных чемпионатов.

Трансфер Мбаппе считается приоритетным для Реала в обозримом будущем. ПСЖ намерен выручить за своего лидера порядка 300 миллионов евро, но уже в следующем году цена на него может снизиться в два раза.

Накануне владелец ПСЖ, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, заявил, что Мбаппе не покинет Париж по окончании нынешнего сезона.

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

В этом сезоне 21-летний форвард забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач в 33 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 розыгрыши чемпионатов Испании и Франции были бессрочно приостановлены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Реал Мадрид, Киллиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто заразил коронавирусом жену украинского футболиста
02 Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
03 Коноплянка принял вызов Роналду (Видео)
04 Умер тренер Реала, Барселоны и Атлетико
05 Ломаченко обратился к Теофимо Лопесу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь