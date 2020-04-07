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Игрок Реала выступил против снижения зарплат

Игрок Реала выступил против снижения зарплат
19:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпион мира Тони Кроос выступил против снижения заработных плат.

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею, жертвуя на благотворительность. Есть множество организаций, которым необходима помощь.

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Многие клубы не получат запланированных доходов. Масштабы финансовых потерь зависят от того, как долго продлится пауза. Например, если сезон будет возобновлён в мае, то решения будут найдены. Если придётся ждать до зимы, то некоторые клубы не смогут дотянуть до этого времени. Это изменит футбол. Он больше не будет таким, каким мы его знаем», — приводит слова Крооса Marca.

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Тони Кроос, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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