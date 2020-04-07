Игрок Реала выступил против снижения зарплат

Новости спорта:Чемпион мира Тони Кроос выступил против снижения заработных плат.

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею, жертвуя на благотворительность. Есть множество организаций, которым необходима помощь.

Многие клубы не получат запланированных доходов. Масштабы финансовых потерь зависят от того, как долго продлится пауза. Например, если сезон будет возобновлён в мае, то решения будут найдены. Если придётся ждать до зимы, то некоторые клубы не смогут дотянуть до этого времени. Это изменит футбол. Он больше не будет таким, каким мы его знаем», — приводит слова Крооса Marca.