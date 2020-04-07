Манчестер Юнайтед купил 16-летнего голкипера

Новости спорта:Кипер в будущем будет соперничать с Де Хеа.

Манчестер Юнайтед подписал молодого вратаря чешской Сигмы Радека Витека. Об этом сообщил спортивный директор Сигмы Ладислав Минар.

Скаутов английского клуба впечатлила игра 16-летнего вратаря и клуб оформил его трансфер.

"Этот парень проделал большую работу. Я очень рад, что Сигма смогла отправить своего игрока в топ клуб.

Если Радек проявит себя в первой команде Манчестер Юнайтед в будущем или перейдет в другой клуб, то Сигма получит финансовую выгоду", - сказал специалист в интервью Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед зимой не смог подписать Эмре Джана зимой.